Codul roșu de pericol terorist, instituit de așa numitele autoritați transnistrene dupa exploziile de la sfarșitul lunii aprilie in regiune, a fost prelungit, scrie Știri.md . Potrivit presei din stanga Nistrului, alerta a fost prelungita pana pe data de 25 mai. Vadim Krasnoselski, deja a semnat un decret in acest sens. Astfel, potrivit lui Krasnoselski, pericolul este inca unul iminent, iar masura trebuie in continuare pastrata. Va reamintim ca alerta a fost introdusa dupa o serie de atacuri in regiunea Transnistreana. Va amintim ca ultimele atacuri au avut loc in seara de 6 mai, in apropiere…