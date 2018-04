Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 37 de ani, din Cluj-Napoca, care a fost depistat conducând sub influenta alcoolului.”La data de 31 martie a.c., în jurul orei 17:00, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au depistat un barbat,…

- Polițiștii clujeni au reușit identificarea unui tânar acuzat de comiterea unui fur din locuința.”La data de 26 martie a.c., în urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Gilau au identificat un tânar, de 23 de ani, din comuna…

- De duminica, 1 aprilie 2018, se aplica noua prevedere din Codul de procedura fiscala, prin care agentiile judetene ale finantelor publice preiau administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora. In prezent, competenta administrarii contribuabililor…

- Cel putin 89 de persoane au fost evacuate luni la Montevideo, Canelones si Maldonado in urma intemperiilor care au afectat tara incepand de duminica, relateaza ziarul local El Diario de Noticias. Institutul National de Meteorologie din Uruguay (Inumet) a declansat duminica seara codul portocaliu…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, sustine ca guvernarea PSD-ALDE pregateste o propunere normativa referitoare la Codul finantelor publice locale, prin care toate autoritatile locale din tara vor fi obligate sa creasca taxele si impozitele locale de sase ori. "Toate primariile…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, 14 martie, prin vot final, urmatoarele proiecte legislative: 1. Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri (PL-x 585/2017) - lege ordinara – 155 voturi…

- „Am vazut ca exista o dezbatere publica generata de o declarație a președintelui PSD cu privire la introducerea in Codul penal a unei infracțiuni care sa interzica defaimarea țarii sau a națiunii. A mai existat candva un proiect de lege, mort pe traseu.", spune judecatorul.

- Plaja "Modern" din Constanța, locul in care, in timpul verii, se desfașoara Neversea, cel mai mare festival in aer liber de pe litoral, a fost grav deterioarata de vantul puternic și viscolul violent de saptamana trecuta. Pe aproape trei sferturi din lațimea plajei s-au format gropi uriașe pline cu…