- Valul de caldura din Romania va continua sa creasca in intensitate in zilele urmatoare, astfel incat temperatura resimțita in aer liber va atinge 45 de grade Celsius. In aceste condiții, este posibil ca Administrația Naționala de Meteorologie sa emita un cod roșu. Cod Roșu in Romania In ceea ce privește…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca in zilele urmatoare temperaturile vor fi in creștere, iar meteorologii se pregatesc sa anunțe Cod Roșu de canicula in țara noastra. Temperaturile resimțite vor ajunge la 45 de grade. De asemenea, directorul ANM a ținut sa precizeze ca vom avea parte de furtuni…

- Dupa furtunile puternice din ultima perioada, am simtit ca respiram cateva zile. Dar, exact in miezul verii, ne vom simti ca in cuptor. Saptamana viitoare, temperaturile ajung la 40 de grade Celsius la umbra, dar vom resimti chiar si cu 10 grade mai mult. Nu vom gasi refugiu din calea temperaturilor…

- Canicula revine in județul Dambovița! Meteorologii au emis, astazi, o avertizare Cod galben pentru județul Dambovița. Atenționarea este valabila pentru ziua de luni, 8 iulie. Fenomene vizate: val de caldura, canicula și disconfort termic ridicat. Indicele de temperatura-umezeala (ITU) va atinge și local…

- Canicula se va resimți in județul Dambovița și la inceputul lunii iulie! Meteorologii au emis, duminica, a atenționare meteo Cod galben de canicula valabila pentru județul nostru in prima zi din iulie. Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, canicula și disconfort termic ridicat. Temperaturile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis pentru acest weekend primele coduri roșii de canicula și disconfort termic accentuat. Dupa acest val de caldura, de saptamana viitoare, temperaturile vom mai scadea, dar vor reveni vijeliile și ploile torențiale.„Saptamana viitoare se mai diminueaza acest…

- Administratia Naționala de Meteorologie a emis vineri, 21 iunie, prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 24 iunie – 21 iulie 2024. Potrivit specialiștilor, valul de caldura se va mentine in regiunile sudice, la inceputul saptamanii viitoare. ANM anunta, de asemenea, ploi, vijelii…

- Incepand de joi, un front atmosferic va cuprinde Romania și va aduce ploi, furtuni locale și intensificari ale vantului. Astfel ca vremea va fi extrem de rece pentru aceasta perioada. Valorile maxime, care in acest moment sunt in jur de 30 de grade, nu vor mai depași 10…15 grade, chiar și mai puțin…