- Se anunța zile caniculare in Capitala sambata, 13 iulie, și duminica, 14 iulie. Maximele termice vor fi cuprinse intre 39 și 40 de grade Celsius, iar minimele se vor situa intre 22 și 23 de grade Celsius, conform prognozei speciale emise de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Cod roșu de canicula, sambata și duminica, in 28 de judete și București. Este cea mai extinsa avertizare de caldura extrema emisa vreodata de ANM. Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari cod roșu și portocaliu de canicula, valabile sambata și duminica. Mai bine bine de jumatate de…

- Capitala si noua judete se vor afla sub Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat pe parcursul zilei de miercuri, in timp ce in restul tarii va fi in vigoare un Cod galben, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis pentru acest weekend primele coduri roșii de canicula și disconfort termic accentuat. Dupa acest val de caldura, de saptamana viitoare, temperaturile vom mai scadea, dar vor reveni vijeliile și ploile torențiale.„Saptamana viitoare se mai diminueaza acest…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunta miercuri, 19 iunie 2024, cod portocaliu de canicula in municipiul Bucuresti si in 16 judete de țara. Temperaturile maxime se vor situa intre 33 si 37 de grade.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis doua atentionari Cod galben de canicula, primul valabil in cursul zilei de luni in 13 judete si in Bucuresti, iar al doilea marti, pe raza a 17 judete si in Capitala. Conform prognozei de specialitate, luni, in cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei…

- In aceasta dimineața, cu puțin timp in urma, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis un cod galben pentru mai multe județe din Romania. Meteorologii anunța doua zile de foc in Capitala! Prognoza speciala pentru București.