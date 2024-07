CODUL ROȘU de caniculă a fost prelungit până miercuri, pentru aproape toată ţara Valul de caldura sufocanta continua si in urmatoarele zile, codul rosu de canicula fiind prelungit pentru aproape toata tara, pana miercuri, 17 iulie. Exceptie fac judetele Maramures, Salaj, Cluj, Harghita, Sibiu, Brasov, Covasna, Mures si Bistrita-Nasaud, care se afla sub cod portocaliu. Autoritatile au luat masuri pentru protejarea populatiei, iar traficul auto si cel pe calea ferata au fost restrictionate. Termometrele vor arata 42 de grade la umbra pe timpul zilei, iar noaptea maximele nu vor cobori sub 22. Medicii reamintesc ca este nevoie de masuri speciale in astfel de situatii, mai ales… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

