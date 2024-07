Stiri pe aceeasi tema

- *AVERTIZARE METEOROLOGICA COD ROȘU* Interval de valabilitate: 15, 16 iulie Fenomene vizate: val de caldura intens și persistent, canicula, disconfort termic deosebit de accentuat In județul Dambovița, valul de caldura va continua sa se intensifice. Se vor inregistra temperaturi maxime intre 37…

- Meteorologii se așteapta ca saptamana viitoare sa fie chiar mai cald decat in acest weekend, in condițiile in care o mare parte a țarii va fi sub cod roșu de canicula. Sunt așteptate temperaturi de 42 de grade Celsius sau chiar mai mari, a spus la Digi24 Florinela Georgescu, director de prognoza ANM.

- Meteorologii avertizeaza ca valul de caldura care a cuprins Romania in ultimele zile continua sa se extinda și sa atinga noi maxime. Aceștia au emis un Cod portocaliu de canicula valabil pentru ziua de miercuri in București și in alte 9 județe. In același timp, restul țarii va fi sub Cod Galben de canicula.…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 9 iulie Fenomene vizate: val de caldura, canicula și disconfort termic ridicat Zone afectate: județele Vrancea, Galați, Bacau, Vaslui, Iași, Botoșani Valul de caldura va continua sa se extinda și sa se intensifice in cea mai mare parte a…

- Meteorologii eu emis, luni de dimineața, o atenționare Cod galben de canicula și disconfort termic ridicat valabila in zilele de 8 și 9 iulie, pentru județul Dambovița. Conform prognozei emise de ANM, temperaturile pot ajunge pana la 39 de grade, mai ales marți. Administrația Naționala de Meteorologie…

- Canicula se va resimți in județul Dambovița și la inceputul lunii iulie! Meteorologii au emis, duminica, a atenționare meteo Cod galben de canicula valabila pentru județul nostru in prima zi din iulie. Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, canicula și disconfort termic ridicat. Temperaturile…

- Urmeaza trei zile de foc! Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri, 21 iunie, noi avertizari meteo de vreme extrema valabile: cinci județe din sud se afla sub cod roșu pe 22 iunie, iar duminica, 23 iunie, avertizarea de cod roșu este valabila in opt județe și București. Vineri, 21 iunie,…

- Meteorologii anunța vreme extrema in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari meteo de cod galben și cod portocaliu de furtuni și canicula. Iata ce zone sunt vizate.