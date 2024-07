CODUL ROȘU de căldură extremă, prelungit până miercuri: Maxime de 42 de grade la umbră și nopți tropicale cu temperaturi peste 20 de grade CODUL ROȘU de caldura extrema, prelungit pana miercuri: Maxime de 42 de grade la umbra și nopți tropicale cu temperaturi peste 20 de grade CODUL ROȘU de caldura extrema, prelungit pana miercuri: Maxime de 42 de grade la umbra și nopți tropicale cu temperaturi peste 20 de grade ANM a emis un nou cod roșu de caldura extrema, extins la inca 6 județe din țara. Avertizarea a fost prelungita pana miercuri, 17 iulie 2024. Citește și: Cel mai extins […] CODUL ROȘU de caldura extrema, prelungit pana miercuri: Maxime de 42 de grade la umbra și nopți tropicale cu temperaturi peste 20 de grade Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis un nou cod roșu de caldura extrema, extins la inca 6 județe. Avertizarea a fost prelungita pana miercuri Codul rosu, care in weekend viza zone din Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia si Moldova si Municipiul Bucuresti, a fost extins si pentru luni si marti, respectiv 15 si 16 iulie. In plus,…

- Intreaga țara se afla sub cod roșu și portocaliu de canicula. Meteorologii spun ca s-au atins recorduri de temperatura pentru aceasta luna. Termometrele vor arata și 42 de grade Celsius, dar in unele regiuni oamenii vor resimți chiar peste 45 de grade.Vreme caniculara in intreaga țara„Incerc sa ma ascund…

- Temperatura maxima va fi de 40 - 41 de grade, luni, marti si miercuri, la Bucuresti, iar cea minima, specifica noptii tropicale, va fi de 20 - 23 de grade, potrivit prognozei speciale emise de Administratia Nationala de Meteorologie.

- 9 iulie 2024 | COD GALBEN de CANICULA in Alba și alte zone din țara: Maxime de 39 de grade, disconfort termic și nopți tropicale 9 iulie 2024 | COD GALBEN de CANICULA in Alba și alte zone din țara: Maxime de 39 de grade, disconfort termic și nopți tropicale Meteorologii ANM au emis luni dimineața noi…

- Meteorologii americani au anunțat vineri ca urmeaza un weekend cu temperaturi extreme in SUA, in timp ce pompierii din California se lupta in continuare cu unul dintre primele mari incendii de vegetatie ale sezonului, informeaza Reuters.

- Numarul judetelor aflate sub avertizare Cod Rosu de canicula creste duminica, fiind afectata si Capitala. Meteorologii precizeaza ca la inceputul saptamanii viitoare, valul de caldura se va restrange catre regiunile sudice. Un cod galben de caldura si disconfort termic ridicat este valabil duminica…

- Meteorologii au emis primul Cod roșu de canicula- disconfort termic și val de caldura greu de suportat- din aceasta vara. Cupola de caldura va afecta județe din sudul țarii, sambata și duminica, iar Codul roșu se va extinde și va cuprinde inclusiv Capitala. O avertizare Cod galben de caldura a fost…

- Meteorologii au emis primul cod roși de canicula, disconfort termic și val de caldura greu de suportat din aceasta vara. Cupola de caldura va afecta județe din sudul țarii, sambata și duminica, iar codul roșu se va extinde și va cuprinde inclusiv Capitala.