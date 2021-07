Stiri pe aceeasi tema

Vesti proaste pentru romanii care vor fi obligati sa intre in CARANTINA la revenirea in tara dupa concediu. Modificarea intra in vigoare de la 1 august Romanii nevaccinati care la revenirea in tara din concediu sunt…

Un barbat din localitatea Tortoman, județul Constanța, și-a ucis nevasta in bataie, cu o coada de matura și a mințit Poliția ca aceasta ar fi murit in somn. Un barbat din localitatea Tortoman, aflata la 50 de km de Constanța, și-a ucis nevasta in bataia cu o coada de matura. Barbatul a a sunat apoi…

Carnagiu pe sosea. Trei oameni au murit dupa ce o masina si un TIR s-au ciocnit frontal: Printre victime, un adolescent de 16 ani Nu mai putin de trei persoane, intre care un adolescent de 16 ani, au murit in dimineața…

Avertisment de la hidrologi. COD PORTOCALIU de inundatii pe mai multe rauri din Maramures. Vezi raurile vizate FENOMENELE VIZATE:

Al treilea cadavru descoperit azi in Maramureș. O femeie de 36 ani a murit in condiții misterioase Azi, 19 iulie a.c., la ora 14.00, polițiștii din Baia Mare s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe bulevardul…

Nu este foarte complicat sa gatesti paste, dar aca ai simțit, la un moment dat, ca gustul sosului nu este cel la care te-ai fi așteptat, cel mai probabil inseamna ca ai facut o greșeala foarte des intalnita. De ce este este gresit sa clatești pastele dupa ce le fierbi. Pentru a te bucura de savoarea…

11 oameni au murit și mai mulți au fost raniți, dupa ce au fost loviți de un trasnet, in regiunea Jaipur din India. Victimele faceau selfie-uri in ploaie pe un turn de veghe din Fortul Amer, o atracție populara. In jur de 27 de persoane se aflau pe turn și pe zidul fortului in momentul incidentului,…

Douasprezece persoane au murit si alte 26 au fost ranite in urma unui accident grav produs in Turcia, in noaptea de sambata spre duminica. Accidentul s-a produs in provincia Van și a fost implicat un autobuz care transporta migranti ilegali din Afganistan, Pakistan si Bangladesh, a informat prefectura…