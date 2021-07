Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au prelungit avertizarea de cod portocaliu si galben de canicula pana pe 1 august. Temperaturile maxime se vor apropia de 40 de grade, mai ales in sudul tarii. ANM a emis si avertizari de furtuni, pentru nordul si estul Romaniei.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat Cod Portocaliu de vreme extrema. Temperaturile pot ajunge pana la 40 de grade Celsius, cu disconfort puternic resimțit. Capitala și 6 județe se vor afla joi, vineri și sambata sub cod portocaliu de canicula.

- Adminsitratia Nationala de Meteorologie a emis noi avertizari cod galben de vreme extrema. Astfel potrivit specialistilor, 11 judete vor fi sub alerta de ploi si vjelii pana diseara. De asemenea, incepand de azi pana vineri, vom fi sub atentionare de canicula in mai multe judete din sud-vestul tarii.…

- Codul galben de canicula emis de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) este valabil pâna vineri la ora 20.00. Vineri, maxima zilei la Cluj va ajunge la 33 de grade Celsius, șansele de ploaie fiind foarte mici, iar vântul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteorologica de cod portocaliu. Fenomenele vizate sunt valurile de caldura și disconfort termic accentuat. Codul portocaliu are interval de valabilitate de joi, 24 iuni, pâna vineri,…

- De ieri 23 iunie a.c. si pana pe data de 25.06.a.c., Administratia Nationala de Meteorologie, a emis o serie de avetizari ce vizeaza disconfortul termic ridicat ca efect al caniculei și temperaturilor extreme ce se vor manifesta in aceasta perioada in toate regiunile tarii. In general, temperaturile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod roșu, valabila in intervalul 24 – 25 iunie. Zonele afectate sunt județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj și Maramureș, iar fenomenele anunțate de meteorologi sunt temperaturi extreme și disconfort termic deosebit…

- In urmatoarele zile temperaturile vor ajunge pana la 39 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi in crestere, in mai multe zone din tara, potrivit avertizarilor meteo Cod portocaliu de canicula emise, marti, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).