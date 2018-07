Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justiției a transmis luni comisiei speciale comune a Senatului și Camerei Deputaților, condusa de Florin Iordache, o propunere de modificare a articolului 297 din Legea 286/2009 privind Codul Penal.

- Comisia Iordache dezbate, luni, propunerile de modificare a Codului Penal, una dintre prevederile importante fiind cea referitoare la abuzul in serviciu. Reprezentanții opoziției au criticat lipsa ministrului Justiției și propunerea lui Tudorel Toader de redefinire a abuzului in serviciu, prin care…

- Propunerea lui Tudorel Toader privind abuzul in serviciu: prag și dezincriminare parțiala. Surse din PSD au precizat ca partidul va prelua varianta Ministerului Justiției doar parțial. Concret, PSD ar urma sa adopte atat un prag valoric pentru ca abuzul in serviciu sa fie infracțiune, dar vrea ca fapta…

- Comsisia speciala pentru legile Justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, dezbate si voteaza, joi, modificarile la Codul Penal, amanate in mai multe randuri. Cel mai asteptat articol este cel privind infractiunea de abuz in serviciu, care il vizeaza in mod direct pe liderul PSD Liviu Dragnea.

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache a inceput, joi dimineata, dezbaterile privind modificarea Codului Penal, unul dintre cele mai importante articole ce urmeaza a fi modificate fiind cel referitor la abuzul in serviciu. Liderul PSD, Liviu Dragnea, este direct vizat de…

- Comsisia speciala pentru legile Justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, dezbate si voteaza, joi, modificarile la Codul Penal, amanate in mai multe randuri. Cel mai asteptat articol este cel privind infractiunea de abuz in serviciu, care il vizeaza in mod direct pe liderul PSD Liviu Dragnea.

- Comsisia speciala pentru legile Justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, dezbate si voteaza, joi, modificarile la Codul Penal, amanate in mai multe randuri. Cel mai asteptat articol este cel privind infractiunea de abuz in serviciu, care il vizeaza in mod direct pe liderul PSD Liviu Dragnea.

- Comisia speciala pentru legile justitiei a amanat iarasi votarea modificarilor la Codul Penal. Florin Iordache, presedintele acestei comisii, a anuntat ca CSM a propus un amendament care prevede ca pragul la abuzul in serviciu sa fie de 50.000 de euro.