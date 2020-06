Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, cu 309 voturi pentru și o abținere legea mirosului. Mai exact, proiectul de lege prevede ca operatorii economici care genereaza mirosuri deranjante vor fi nevoiți sa reduca disconfortul olfactiv. Proiectul a fost adoptat și de Senat și merge la promugare la președintele…

- O lege inițiata de deputatul PSD Alexandru Stanescu, fratele fostului ministru Paul Stanescu și mare latifundiar din Olt, interzice practic romanilor și strainilor care nu sunt fermieri sa cumpere teren agricol in Romania. Daca legea va fi promulgata de președintele Iohannis, actualii fermieri romani…

- Dupa scandalul dintre PSD și Klaus Iohannis privind Autonomia Ținutului Secuiesc, un al proiect de lege depus de UMDR in Parlament ar putea sa incinga clasa politica.Ultimul scandal pe scena politica care a vizat minoritatea maghiara s-a finalizat prin amenda de la CNCD pentru șeful statului…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede posibilitatea de a beneficia de reducere a varstei de pensionare si personalul din sistemul de aparare care a fost trecut in rezerva sau in cazul caruia raportul de serviciu a incetat ca urmare a reorganizarii unitatii si reducerii…

- Marcel Ciolacu a reactionat, in cadrul unui interviu acordat Dcnews, cu privire la scandalul autonomiei Tinutului Secuiesc. "Este o tema cretina, mincinoasa care a creat un conflict interetnic. Este un fake news pentru a acoperi incapacitatea Guvernului. Nu am crezut ca in 2020 un presedinte…

- Senatul a respins proiectul de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc, initiat de UDMR. Legea a trecut ieri tacit de Camera Deputatilor si a starnit criticile presedintelui Klaus Iohannis, care a acuzat PSD ca cedeaza Ardealul la unguri. UDMR a asociat afirmatia presedintelui cu mesajele nationaliste…