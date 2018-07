Codul Penal a fost adoptat de Senat in varianta PSD-ALDE: Vezi cum a votat senatorul tau Amputarea Codului Penal in sensul dorit de majoritatea PSD-ALDE a fost votata, marti, de plenul Senatului, urmand sa ajunga la vot in Camera Deputatilor, decizionala. Printre cei 74 de senatori care au votat noul Cod se numara si Ecaterina Andronescu si Orlando Teodorovici.



Conform votului electronic inregistrat pe site-ul Senatului, nu au existat "disidenti", toti senatorii votand in conformitate cu linia partidului din care fac parte.



Codul Penal a trecut de Senat in varianta dorita de PSD, desi UDMR s-a abtinut. Comisia Iordache se reuneste… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

