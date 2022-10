Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, chestionat daca pensiile ar putea fi majorate cu pana la 15% cum a spus presedintele Klaus Iohannis, ca procentul va fi decis in coalitie, in urma consultarii si construirii bugetului de stat pe anul viitor, deoarece asa poate fi vazut cat de sustenabila este…

- Vești bune pentru romani! Urmeaza sa apara un nou concediu in Romania, dar nu pentru toata lumea. Ce categorie de angajați o sa primeasca 30 de zile libere in plus? Cu siguranța mulți ar vrea sa fie in locul lor. Ista noile modificari in Codul Muncii! Senatorii au aprobat recent un proiect de lege care…

- Salariații din Romania au dreptul la 15 zile libere legale in anul 2022, potrivit Codului Muncii. Angajații se vor putea bucura de sarbatoarea Nașterii Domnului, insa vor sta destul de puțin acasa. Iata de cate zile se vor bucura salariații de la noi din țara, dar și cum vor proceda!

- La fel ca și contractul individual de munca, contractul colectiv de munca (CCM) reprezinta o convenție incheiata intre angajator sau organizația patronala și angajații care sunt reprezentați de sindicate. Prin intermediul acestuia se stabilesc clauze...

- Camera Deputatilor a adoptat marti, 20 septembrie, in calitate de for decizional, un proiect de modificare a Codului Muncii care conține mai multe drepturi pentru salariatii de la stat. Printre acestea se numara un concediu pentru ingrijirea sau sprijinul unei rude, dar și faptul ca functionarii publici…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut miercuri, 7 septembrie 2022, la Palatul Cotroceni, declaratii de presa comune cu Presedintele Ungariei, Katalin Novaacute;k.Va prezentam in continuare transcrierea declaratiilor Presedintelui Romaniei:Buna ziua Urez bun venit in Romania doamnei Katalin…

- Angajații din Romania ar urma sa beneficieze, incepand cu anul 2023, de o noua zi libera de la stat, in conformitate cu Codul Muncii. Mai exact, ziua de 6 ianuarie – Botezul Domnului – ar urma sa fie declarata zi libera de la stat, potrivit unui proiect de lege aflat in dezbatere in Parlament și […]…

- Incepand cu anul 2023, milioane de angajați din Romania ar urma sa beneficieze de o noua zi libera legala, in conformitate cu Codul Muncii.Mai precis, se pregatește schimbarea Codului Muncii, astfel incat ziua de... Citește AICI in ce zi vor fi LIBERI de la serviciu MILIOANE DE ROMANI, din 2023... …