- Camera Deputaților dezbate luni, 4 iunie, moțiunea simpla impotriva ministrului de Finanțe. Motiunea se intituleaza “Harababura fiscala PSD-ALDE te lasa fara banii tai de pensie”, și va primi votul final in plenul de miercuri. Liberalii ii reproseaza ministrului de Finante și Guvernului ca vor sa faca…

- Fondul Suveran de Investiții, raport de admitere in comisia din Senat. Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a declarat despre instituția care va gestiona marile companii ale statului, ca spera ca proiectul de lege sa treaca și de Camera Deputaților, cat mai repede, astfel incat Fondul sa…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca saptamana viitoare va incerca introducerea unei noi ordonante de urgenta de modificare a Codului fiscal. Ar fi a patra ordonanța de modificare a Codului fiscal adoptata in acest an, adica in doar trei luni de la implementarea „revoluției...

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca saptamana viitoare se va incerca introducerea unei noi ordonante de urgenta de modificare a Codului fiscal, in contextul in care OUG 79/2017, referitoare tot la Codul fiscal, se afla inca in dezbaterea Parlamentului, scrie agerpres.ro. "Este…