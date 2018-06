Stiri pe aceeasi tema

- Raportul privind proiectul de Lege pentru modificarea Codului de procedura penala a fost trimis la Camera Deputatilor, iar plenul a inceput dezbaterile pe modificari. Opozitia reclama ca nu a fost suficient timp pentru studierea documentului, care are peste 300 de pagini, in conditiile in care raportul…

- Propunerea de modificare a Codului de procedura penala a fost adoptata miercuri de Senat, insa votul final apartine Camerei Deputatilor. Toate modificarile la Codul de procedura penala propuse de raportul Comisiei speciale pentru Legile Justitiei, condusa de Florin Iordache, au trecut de Senat. Cele…

- Comisia economica a intocmit saptamana trecuta un raport de admitere proiectului de adoptare a ordonantei in forma care a trecut de Camera Deputatilor, for care a inclus in actul normativ mai multe puncte din cererea de reexaminare inaintata de seful statului, cu exceptia celui prin care se solicita…

- Legea finantarii partidelor, contestata la CCR. Liderii PNL si USR au anuntat ca au trimis actul normativ pe masa judecatorilor constitutionali, nemultumiti de faptul ca sumele ilegale din campaniile electorale nu vor mai fi confiscate, partidele urmand sa fie sanctionate doar cu amenda. Liberalii sustin…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a finalizat miercuri, dupa mai bine de trei ore, dezbaterile generale la Codul penal si cel de procedura penala, urmand ca membrii comisiei sa se intalneasca din nou joi, pe discutii tehnice. Joi, parlamentarii Comisiei speciale vor pune in concordanta…

- @ Camera Deputaților a adoptat noile reglementari potrivit carora medicii, asistentele, ambulanțierii intra, de la 1 martie, pe grila salariala din 2022 @ Limita la orele suplimentare pentru politiști sau spor de intervenție la jandarmi In ședința Camerei Deputaților din 14 martie 2018, deputatul PSD…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, pe articole legile justitiei, reexaminate in Parlament ca urmare a Deciziilor CCR, urmand ca acestea sa ajunga la vot final, graba cu care au fost adoptate fiind criticata de opozitie. Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor,…