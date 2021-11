Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a baut o lada cu bere ca sa „dea afara” vaccinul, povestește un medic roman stabilit in Suedia. Apoi, pacientul s-a simțit amețit, dar nu l-a crezut pe medic ca nu din cauza vaccinului, ci a alcoolului. „Azi am vorbit cu un pacient care era foarte impotriva vaccinului. Știa pe de rost tot…

- Centrele de vaccinare anti-COVID drive-thru din Piatra-Neamt si Roman isi extind programul si in cursul saptamanii, potrivit unui comunicat de presa remis, marti, AGERPRES de conducerea Directiei de Sanatate Publica. Programul centrului din Piatra-Neamt va fi de miercuri pana duminica, intre…

- In perioada 27 – 31 octombrie va avea loc o noua etapa din cadrul Ligii Campionilor la fotbal in sala. Competitia se va desfasura sub forma a opt grupe, formate fiecare din cate patru echipe. La meciurile din grupa a IV-a, din care fac parte campioanele Kazahstanului (Kairat), Rusiei (Tiumen), Italiei…

- Recent, rețeaua de socializare, Reddit, a realizat un sondaj de opinie despre oameni celebri pe care utilizatorii ii considera cei mai atractivi. Oamenii puteau alege pe oricine le placea, celebritați de toate genurile și varstele și chiar personaje de film. Iata care sunt barbații de pe lista.

- Șeful DSU, Raed Arafat, spune ca fiecare roman care se vaccineaza face un pas pentru limitarea pandemiei și ca doar prin vaccinare pot fi evitate noi restricții. Raed Arafat se afla la centrul de vaccinare de la Palatul Copiilor, unde administreaza vaccinuri in cadrul maratonului de vaccinare din Capitala.…

- ■ la nivel de judet sint infectati cu SARS Cov 2 279 elevi si 100 de adulti care lucreaza in invatamint ■ Scoala Pastraveni va invata cu toate clasele in sistem on-line ■ in Neamt restul scolilor invata in sistem hibrid ■ 229 de clase din toate scolile din judet vor studia on-line ■ Conducerea […] Articolul…

- Guvernul a adoptat hotararea prin care ambalajele reutilizabile pot fi returnate contra sumei de 0,5 lei pentru fiecare bucata. Anunțul a fost facut de ministrul Mediului, Tanczos Barna, dupa ședința Executivului . Ambalajele pot fi depuse in orice punct, indiferent de unde a fost cumparat produsul.…

- „Tragedii, din pacate, se intampla”, a declarat șeful DSU Raed Arafat vineri, in conferința de presa. Șapte oameni internați in secția ATI COVID a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța au murit in urma unui incendiu . Raed Arafat a fost intrebat, in conferința organizata la spital imediat dupa tragedia…