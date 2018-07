Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor este for decizional pe acest proiect. In 11 iunie, Senatul a adoptat cu 85 de voturi "pentru", 21 de voturi "impotriva" si 11 abtineri, proiectul de lege pentru elaborarea Codului administrativ. Pe 27 iunie, plenul Camerei Deputatilor a decis, inainte de votul final, retrimiterea…

- Senatul a adoptat luni, cu 85 de voturi "pentru", 21 de voturi "impotriva" si 11 abtineri, proiectul de lege pentru elaborarea Codului administrativ, care prevede, printre altele, ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene alesi dupa anul 1992 sa primeasca o pensie…

- Alesii locali vor primi indemnizatii speciale la incetarea mandatului, din bugetul de stat, potrivit unui articol adoptat, miercuri, in comisia speciala pentru elaborarea Codului Administrativ, scrie Ziare.com .