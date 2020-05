Codul Administrativ propus de UDMR intră în dezbaterea Camerei Deputaților cu raport de respingere Conducerea Camerei Deputaților a decis luni sa introduca, în regim de urgența, dezbaterea inițiativei legislative a UDMR pe ordinea de zi a plenului. Este vorba de proiectul de lege care prevede utilizarea limbii maghiare în adminsitrația locala dar și arborarea steagului secuiesc pe cladirile publice. Proiectul de lege are raport de respingere și cel mai probabil va fi respins la vot, în plen.



Comitetul liderilor de grup a decis ca inițiativa legislativa a UDMR sa intre în regim de urgența în dezbaterea plenului. Aceasta a fost adoptata tacita de catre Senat…

