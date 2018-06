Stiri pe aceeasi tema

- Comisia speciala pentru elaborarea Codului administrativ a amanat marti dezbaterea si votul asupra prevederilor referitoare la pensiile speciale ale primarilor si presedintiilor consiliilor judetene, precum si cele legate de incompatibilitatile alesilor locali si situatiile de conflict de interese.

- Pensiile speciale pentru aleșii locali, amanate in comisia de cod administrativ. Parlamentarii din comisie spun ca amendamentele care introduc aceste indemnizații pentru limita de virsta sunt neconstituționale și așteapta soluții de la instituții. Astfel, s-a decis sa se ceara un punct de vedere de…

- PSD iși asuma introducerea pensiilor speciale pentru aleșii locali. Deputatul PSD a depus un amendament, la proiectul de Cod Administrativ, dezbatut in comisia speciala a Parlmentului, in care precizeaza ca ”nivelul redus al pensiilor pentru limita de varsta de care beneficiaza primarii, președinții…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au aprobat miercuri regulamentele celor doua noi comisii speciale infiintate in Parlament. Este vorba despre Comisia parlamentara speciala privind analizarea si actualizarea cadrului normativ cu incidenta in domeniul securitatii nationale…

- „Personal nu cred ca va fi sustinut. Nu au avut mandat (parlamentarii care au semnat proiectul-n.r.). Noi am dat foarte multa liberatate parlamentarilor nostri in actiune, eu nu stiu sa avem parlamentari care au semnat. Categoric nu as sustine ideea si, in general, sunt impotriva pensiilor special…

- Calin Popescu Tariceanu vine cu un semnal dur, dupa ce mai multi deputati si senatori au initiat un proiect de lege care prevede indemnizatii pentru limita de varsta pentru mai multi alesi locali. Tariceanu sustine ca in general nu este de acord cu pensiile speciale, fiind de parere ca sistemul de…

- Parlamentari de la toate partidele politice exceptand USR au depus un proiect de lege care prevede acordarea de pensii speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de Consilii Judetene, incepand cu ianuarie 2019, din bugetele locale, in limita a trei mandate complete. Este a doua…

- Curtea Constitutionala spunea, in septembrie 2016, ca normele pe care le reglementeaza nu indeplinesc condițiile de claritate, precizie și previzibilitate cu privire la natura juridica a "indemnizației pentru limita de varsta", sfera beneficiarilor sai și modul de stabilire și calcul al indemnizației…