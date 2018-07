Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților va vota, joi, decizional, proiectul de lege privind Codul administrativ, care prevede, printre altele, eliminirea pragului de 20% pentru folosirea limbii materne a minoritatilor nationale in administrația locala, dar și instituirea de pensii speciale pentru alesilor locali (mediafax).Inițial,…

- Panoul se monteaza de catre administratorul drumului la solicitarea politistului, iar masinile cu radar trebuie sa fie inscriptionate vizibil, dar si pozitionate vizibil. De asemenea, dispozitivele radar de tip pistol nu pot fi folosite la mai mult de 10 metri de masina de politie. Proiectul…

- Deputatii vor vota, miercuri, proiectul de Cod administrativ, care ar urma sa elimine pragul de 20% pentru folosirea limbii materne a minoritatilor nationale în prefecturi, primarii, consilii judetene si locale. Vor fi montate și placutebilingve. ”Art.94.-…

- Comisia parlamentara speciala a dat miercuri un raport de admitere pentru Codul administrativ cu opt voturi "pentru" si trei "impotriva", urmand ca actul normativ sa fie trimis saptamana viitoare in plenul Camerei Deputatilor. "Astazi am finalizat raportul pe Codul administrativ, el urmand ca saptamana…

- Parlamentarul social-democrat botoșanean Tamara Ciofu a anunțat astazi ca miercuri a fost votat in Camera Deputaților, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgența elaborata de actualul Guvern pentru finanțarea bunurilor și serviciilor achiziționate in cadrul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat ca luni a avut o intalnire, de aproximativ 30 de minute, cu Liviu Dragnea in biroul acestuia din urma de la Camera Deputatilor, tema discutiei fiind Codul administrativ."Am discutat despre Codul administrativ. A treia oara. Si mai vorbim si saptamana…