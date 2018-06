Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat luni, cu 85 de voturi pentru, 21 de voturi impotriva si 11 abtineri, proiectul de lege pentru elaborarea Codului administrativ, care prevede, printre altele, ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene alesi dupa anul 1992 sa primeasca o pensie speciala…

- Senatul a adoptat luni, cu 85 de voturi "pentru", 21 de voturi "impotriva" si 11 abtineri, proiectul de lege pentru elaborarea Codului administrativ, care prevede, printre altele, ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene alesi dupa anul 1992 sa primeasca o pensie…

- Deputatii celor doua comisii au rediscutat astfel un proiect de lege referitor la modificarea Legii concurentei, care fusese retrimis din plen la comisiile de specialitate. Daca amendamentul ar fi intrat in vigoare, actualul presedinte al Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, putea fi…

- Comisia speciala pentru elaborarea Codului administrativ a efectuat joi o modificare prin care hotararile referitoare la administrarea patrimoniului vor fi luate prin adoptarea in consiliul local cu "majoritate absoluta sau simpla, dupa caz", si nu cu votul a doua treimi, cum este in prezent.

- Comisia speciala parlamentara care elaboreaza un nou cod administrativ a adoptat in ședința de joi o serie de modificari prin care hotararile de consiliu ce țin de administrarea patrimoniului local sa fie adoptate cu majoritatea absoluta - adica jumatate plus unu din numarul total al consilierilor locali…

- Deputatul social-democrat de Buzau Marcel Ciolacu, fost vicepremier in guvernul condus de Mihai Tudose, a fost ales președinte al Comisiei speciale pentru elaborarea Codului administrativ, in prima ședința a acestei comisii. Vicepreședinte al comisiei este deputatul liberal Victor Paul Dobre, iar secretar…

- Senatul a adoptat, marti, un proiect care vizeaza aprobarea Programului de sustinere a producatorilor din sectorul pescuitului si acvaculturii. Propunerea se refera la instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru acesti producatori, prin care se acorda 40% din investitiile realizate in domeniu,…

- Senatul, in sedinta plenului de luni, a adoptat tacit propunerea legislativa prin care drepturile persoanelor persecutate din motive politice si ale celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri vor fi stabilite de casele de pensii, act normativ pentru care termenul de dezbatere si vot…