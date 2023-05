Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, 13 mai 2023, Emilian și WRS s-au transformat in Thalia și au cantat "Rosalinda". Jurații au avut doar cuvinte de lauda la adresa celor doi concurenți și au fost incantați de momentul spectaculos de pe scena Te cunosc de undeva. Iata cum au reacționat!

- Codruța și Valentin Safira s-au transformat in Elton John și Kiki Dee și au interpretat celebra piesa "Don't go breaking my heart", la Te cunosc de undeva. Ce a spus Ozana Barabancea despre momentul pregatit de cei doi concurenți pentru cea de a șasea ediție a emisiunii.

- Damian Draghici si Cristina Stroe nu au avut o provocare ușoasa in aceasta seara, dar au dus-o cu brio la final. Cuplul a intrat in pielea lui Adel, iar piesa „Rolling in the Deep” a rasunat in platou.

- WRS și Emilian au primit una dintre cele mai mari provocari de la Te cunosc de undeva! pe care au indeplinit-o cu brio. Iata cum s-au descurcat in rolul celebrei Dalida și cum au cantat in franceza.

- Amna și Misha s-au transformat in LMFAO și au facut show pe scena. Cele doua au reușit sa ii impresioneze pe juriul, insa, au facut cațiva pași greșiți, care nu au fost in sincron și au fost taxate de aceștia.

- In cea de-a doua ediție de la Te cunosc de undeva, sezonul 19. Misha și Amna s-au transformat in Jennifer Lopez & Maluma și au cantat "Pa Ti". Jurații s-au bucurat de moment și au marturisit ca cele doua au facut un show spectaculos in platou.

- In episodul 2, din data de 8 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Nicole Cherry si Juno au avut o transformare spectaculoasa. Cei doi au deschis emisiunea din aceasta seara cu o melodie a lui Justin Timberlake. Iata cum au fost jurizați cei doi artiști de catre Mihai Petre și…

- CRBL si partenerul lui, Vocea din online, au fost puși in dificultate inca din prima gala „Te cunosc de undeva!”. Prin ce situații au trecut cei doi și ce nu se vede la TV. Cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!”, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1, aduce in fata telespectatorilor…