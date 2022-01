Stiri pe aceeasi tema

- Strigat disperat de ajutor al unui copil de 12 ani. Acesta a incercat sa-si puna capat zilelor. Inainte, insa, a anuntat un coleg, care a reusit sa o avertizeze pe bunica baiatului. Femeia l-a gasit in stare foarte grava.

- Situație incredibila in fotbalul din ziua de astazi. Un jucator a primit un cartonaș roșu in prelungirile unui meci pe care echipa sa l-a pierdut. Deși era suparat, fotbalistul a ajuns sa fie consolat de arbitrul de rezerva. Cei doi au acum o relație in toata regula și au facut public acest lucru chiar…

- sursa foto: Facebook/ Petru Clej In Romania, țara care a deportat și exerminat evrei in anii ’40, istoria Holocaustului va fi materie obligatoriu in școli incepand cu 2023 dupa ce o lege in acest sens a fost promulgata recent de președintele Klaus Iohannis. Cartea jurnalistului Petru Clej, ”Șapte povești…

- In lumina noilor informatii aparute pe marginea despartirii de Liviu Dragnea, Irina Tanase a hotarat sa rupa tacerea – IN EXCLUSIVITATE pentru GANDUL – despre relatia cu omul care a fost considerat pana nu demult "seful Romaniei". "Despartirea de Liviu este cel mai dureros moment pe care l-am trait…

- Nu doar Oana Lis da dovada de o iubire suprema in relația cu soțul ei, ci și Viorel Lis. Fara a sta prea mult pe ganduri, fostul edil al Capitalei și-a luat partenera de viața prin surprindere, dupa ce a intrat in direct la Antena Stars și a facut numeroase declarații de dragoste la adresa ei. Totodata,…

- Claudia Puican și Armin Nicoara nu pot avea un copil. Cei doi artiști au apelat la un medic specialist pentru a gasi o soluție pentru aceasta problema. Se pare ca cei doi iși doresc foarte mult sa aduca pe lume un copil, insa anumite probleme ii impiedica.

- Kourtney Kardashian, sora mai mare a celebrei Kim Kardashian, s-a logodit pe o plaja din California, cu Travis Barker, bateristul unei formatii de muzica rock. Cei doi traiesc o poveste de dragoste de cateva luni. Este prima casatorie a lui Kourtney, dar la viitorul soț nu: ea are 3 copii dintr-o relatie…

- Monica Tatoiu a avut o prima reacție dupa ce s-a aflat de divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Femeia de afaceri spune ca ea și impresara au personalitați asemanatoare, ca sunt impulsive și ca sunt obișnuite sa conduca. Zilele trecute s-a aflat ca Laurențiu Reghecampf a depus actele…