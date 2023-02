Accident cu patru mașini în Micălaca. O femeie este rănită

Un accident rutier care a avariat patru mașini s-a produs în jurul orei 16:00 în cartierul Micălaca din municipiul Arad. Din primele informații, se pare... The post Accident cu patru mașini în Micălaca. O femeie este rănită appeared first on Special Arad · ultimele știri din… [citeste mai departe]