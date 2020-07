Codruța lansează prima sa piesă din carieră: „Să-mi fii vară” Scrisa și compusa de catre Edward Sanda, „Sa-mi fii vara” este o piesa ce are la baza iubirea, iar protagoniștii clipului sunt chiar artista și iubitul ei, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste. „Primul meu single este și cel care pune pe tava realitatea mea. Este piesa ce reda in versuri povestea de dragoste pe care eu o traiesc. Mi-am dorit intotdeauna o piesa care sa ma prezinte lumii exact așa cum sunt eu, cu zambetul pe buze mereu, energica, indragostita de viața și totodata de persoana de langa mine. «Sa-mi fii vara» exprima exact trairile și sentimentele mele. I-am spus… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

