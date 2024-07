Stiri pe aceeasi tema

- Programat inițial in Parcul Central din Timișoara, CODRU Festival iși schimba locul inițial de desfașurare. Confruntați cu numeroase proteste legate de locația aleasa, organizatorii și primaria muta festivalul intr-o locație mult mai potrivita unui asemenea eveniment. Un loc chiar inedit, mai precis…

- In acest weekend, de Sfantul Ilie, sunteti asteptati la o mare sarbatoare, intr-o comuna limitrofa Timisoarei. ”Zilele comunei Mosnita Noua” va fi eveniment plin de bucurie și tradiție, fiindca vor fi doua zile de sarbatoare, in care muzica, dansul și momentele speciale vor crea amintiri de neuitat.…

- Ediția din acest an a festivalului JAZZx se va desfasura la Timisoara, in Piața Libertații, in perioada 5 – 7 iulie, iar accesul este gratuit. Inca din 2013, JAZZx (inițial JazzTM) și-a propus sa aduca aproape de toate comunitațile Timișoarei o muzica de inalta valoare artistica, reunind artiști romani…

- CODRU Festival anunța nume noi care vor urca pe scena la Timișoara la ediția de anul acesta. Calum Scott, Editors și Faithless sunt cei mai noi artiști care completeaza lineup-ul evenimentului ce va avea loc intre 30 august și 1 septembrie. CODRU, festivalul care planteaza, aduce la Timișoara și anul…

- Mediciniștii din Timișoara atrag atenția asupra fenomenului de harțuire stradala și violența fața de fete și femei. Publicul este invitat sa participe la un eveniment dedicat temei, la sfarșitul lunii mai.

- Acum, ca problema stadionului nou al Timișoarei a fost ”rezolvata”, viceprimarul orașului abordeaza cel de-al doilea subiect important de infrastructura sportiva al orașului, sala polivalenta. Cosmin Tabara spune ca studiul de prefezabilitate al salii este aproape gata, urmand dezbaterea de catre autoritațile…