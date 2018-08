Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in interiorul partidului exista ideea organizarii unui nou miting in toamna, unul mai mare decat cel pe care l-au facut deja social-democratii. "Exista in mijlocul partidului nostru o idee pe care eu o sustin, aceea de…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, sustine ca liderii partidului din tara sunt presati de primari si de electorat sa organizeze un miting urias, dar pana acum nu a fost luata o o decizie in acest sens. Stefanescu a declarat ca el doreste un astfel de miting.

- Codrin Stefanescu a spus, duminica seara, la Romania TV, ca el este unul dintre cei care sustin organizarea unui nou miting al PSD. El a mai afirmat ca sustinatorii PSD au motive sa ceara organizarea unui noi miting PSD, vazand "toate aceste atrocitati". "Nu este decis. Presedintele…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat, duminica, la un post TV, ca membrii partidului îi preseaza pe lideri sa ceara organizarea unui nou &"miting urias&", afirmând ca precedenta manifestare

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat, duminica, la un post TV, ca membrii partidului ii preseaza pe lideri sa ceara organizarea unui nou „miting urias”, afirmand ca precedenta manifestare social-democrata din Piata Victoriei a fost una linistita, fara incidente.

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Ștefanescu a declarat, duminica, la un post TV, ca membrii partidului ii preseaza pe lideri sa ceara organizarea unui nou ”miting uriaș”, afirmand ca precedenta manifestare social-democrata din Piața Victoriei a fost una liniștita, fara incidente, transmite…

- Secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, sustine ca Politia a procedat foarte bine in cazul barbatului care si-a pus un numar de inmatriculare cu un mesaj anti-PSD, afirmand ca, in Suedia, "probabil ca nu stiau ce inseamna toate literele astea puse una langa alta”, dar in Romania…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu sustine ca procolul dintre Serviciul Roman de Informatii (SRI), Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) nu numai ca este ilegal si "unic pe planeta"