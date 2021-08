Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban nu a fost prezent alaturi de Florin Cițu și Klaus Iohannis la Ziua Marinei, dar a publicat un mesaj pe Facebook: ”Marinarii care iși apara țara sunt adevarații ambasadori ai Romaniei”. Analistii politici au speculat ca absenta liderului PNL de la Constanta ar avea legatura cu tensiunile…

- Marcel Ciolacu critica lipsa de reactive a președintelui Klaus Iohannis și a liderilor USR-PLUS in cazul condamnarii penale a lui Florin Cițu, care a fost inchis doua zile in Statele Unite, dupa ce a fost gasit beat la volan. „Avem o lege foarte clara in care nu poti sa fii membru al Guvernului Romaniei…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 8 iulie 2021, urmatoarele decrete: Decret de revocare din funcția de membru al Guvernului a domnului Alexandru Nazare, ministrul finantelor; Decret de desemnare a domnului Florin-Vasile Citu, prim-ministru, ca ministru al finanțelor,…

- Campania de vaccinare a eșuat lamentabil, acuza social-democrații, intr-o postare pe Facebook. Ei amintesc de obiectivele anunțate de Florin Cițu și Klaus Iohannis și afirma ca „„succesul” vaccinarii este la fel ca „fericirea” romanilor, doar in imaginația lui Cițu”. „Campania de vaccinare…

- Dupa intrevederea de la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis pe tema proiectului „Romania Educata”, Florin Cițu a fost intrebat de jurnaliști despre situația celor doi muncitori transferați in Germania și ce masuri concrete a luat, ca premier. „Am vrut sa ma asigur ca dorința famililor este…

- Florin Cițu a explicat joi de ce a demis a doua zi de la numire un secretar de stat despre care presa a relatat ca l-a criticat pe Klaus Iohannis și și-a șters postarile de pe Facebook. „Sunt foarte ferm in ce priveste oamenii pe care ii numesc. Daca as fi avut informatia la momentul respectiv…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a dat asigurari ca președintele Klaus Iohannis nu se va implica in campania din interiorul formațiunii, așa cum nu s-a implicat nici in 2017, atunci cand liberalii și-au ales conducerea. Orban spune ca indiferent de rezultatul Congresului din 25 septembrie, PNL va ramane…