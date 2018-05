Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, considera ca social-democratii trebuie sa ramana uniti si afirma ca trebuie facut "tot ce este posibil omeneste" pentru a gasi solutia de a ramane impreuna in fata unor "adversari foarte cruzi". Stefanescu a adaugat ca nu doreste sa…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu spune ca decizia instantei supreme de achitare a fostului premier Victor Ponta il obliga pe presedintele Klaus Iohannis sa isi ceara scuze public pentru toate afirmatiile pe care le-a facut la vremea respectiva.

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu spune ca decizia instantei supreme de achitare a fostului premier Victor Ponta il obliga pe presedintele Klaus Iohannis sa isi ceara scuze public pentru toate afirmatiile pe care le-a facut la vremea respectiva si "este imperios necesar ca Iohannis…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat joi ca este "imperios necesar" ca presedintele Klaus Iohannis sa admita public ca dosarul "Rovinari - Turceni" a fost fabricat la comanda "unui sistem securist", in ideea de a slabi forta PSD si de a schimba Guvernul. "Decizia de astazi…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a afirmat, luni, dupa CEx-ul PSD ca partidul din care face parte va duce la bun sfârșit lupta cu ceea ce social-democrații numesc &"statul-paralel&" și ca va continua sa schimbe legile pe care

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni, inaintea ședinței PSD, ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste participarea la unele petreceri care au avut loc in sedii ale SRI. "Eu nu ii voi cere explicatii…

- Codrin Stefanescu: Dragnea e dator sa dea explicatii privind participarea la petrecerile de la sediile SRI Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Reacția lui Codrin Ștefanescu vine, dupa ce fostul șef al SRI, George Maior, a confirmat prezența lui Dragnea la petrecerile…