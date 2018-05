Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat joi ca este "imperios necesar" ca presedintele Klaus Iohannis sa admita public ca dosarul "Rovinari - Turceni" a fost fabricat la comanda "unui sistem securist", in ideea de a slabi forta PSD si de a schimba Guvernul. "Decizia de astazi…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu sustine ca prin anuntul privind legile justitiei ca presedintele Klaus Iohannis ”devine pe zi ce trece tot mai cinic, tot mai fan Monica Macovei, tot mai sabotor” in ceea ce priveste ideea ca trebuie stopate ”abuzurile” unor institutii. La randul sau,…

- Sentinta in dosarul lui Toni Grebla ar putea fi pronunțata miercuri la ICCJ. Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da miercuri sentinta in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale (CCR) Toni Grebla este acuzat La ultimul termen judecatorii au ascultat pledoariile acuzarii și…

- Fostul judecator CCR Toni Grebla ar putea afla, joi, prima decizie in dosarul de corupție, in care este acuzat de mai multe fapte intre care inclusiv intreținerea pretins nelegala a unei ferme de struți. Judecatorii ICCJ au incheiat, in 27 martie, dezbaterile in dosarul de corupție al fostului magistrat…

- Sentința in dosarul in care Toni Grebla e judecat pentru trafic de influența. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a programat pentru marti, 27 martie, ultimul termen in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) – Toni Grebla – este judecat pentru mai multe infractiuni,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru marti ultimul termen in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla este judecat pentru mai multe infractiuni, printre care si trafic de influenta.Dosarul a fost trimis de DNA in instanta in septembrie 2015 si…

- Un nou termen in dosarul in care sunt judecați fostul judecator al Curții Constituționale, Toni Grebla, finul sau, Ion Bircina și alți trei inculpați, a avut loc miercuri, la Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei. Instanța suprema a prelungit suspansul. „Proroga pronuntarea asupra…