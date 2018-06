Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a avut o reacția la cald dupa decizia instanței in Cazul angajarilor ilegale de la CJ Teleorman in care președintele PSD, Liviu Dragnea a fost condamnat in prima instanța la 3 ani și 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuza in serviciu.Avocatul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a luat decizia de a-l concedia pe șeful PSD online, George Harabagiu, asta dupa ce acesta a coordonat campania prin care s-a incercat inducerea ideii ca pe Arena Naționala a fost huiduita Halep și nu Gabriela Firea.Postarile au starnit de altfel un val puternic…

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea a dezvaluit, intr-un interviu pentru stiripesurse.ro, ca omul care l-a convins sa-l sustina pe Liviu Dragnea la sefia PSD a fost Codrin Stefanescu, cu care Dragnea acum este la cutite. In luna martie, Liviu Dragnea prezentase o alta varianta a ascensiunii sale si spunea…

- Fostul premier Victor Ponta considera ca in decizia sa de a-l obliga pe șeful statului sa o revoce din funcție pe Laura Codruța Koveși, CCR nu a respectat tocmai textul Constituției. In schimb, spune Victor Ponta, decizia luata este una de oportunitate politica prin care șefa DNA este sancționata pentru…

- Primul lider PSD care nu-si acuza colegii demisionari de tradare. Dupa ce mai multi vicepresedinti si ministri social-democrati i-au criticat pe cei care au demisionat din PSD si au plecat in partidul lui Victor Ponta, apare singura voce din partid care nu ii acuza de tradare. Secretarul general adjunct,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a lansat, marti, un atac la adresa procurorilor DNA care au cerut in dosarul lui Liviu Dragnea pedepse cu executare, atat pentru liderul PSD cat si pentru celelalte persoane cercetate in dosarul DGASPC Teleorman.

- Noul mandat caștigat de Razvan Burleanu la șefia Federației a determinat un club din Romania sa ia o decizie șocanta. Damila Maciuca, una dintre candidatele la promovare din Liga 4-a Valcea, s-a retras din campionat "in semn de solidaritate cu Ionuț Lupescu". Anunțul a fost facut de președintele echipei,…

- PSD Iasi sustine ca usa partidului ramane inchisa atat pentru primarul Mihai Chirica, cat si pentru viceprimarul Gabriel Harabagiu, acuzandu-i pe cei doi ca se agata cu ”disperare” de orice mijloc pentru a ramane in continuare membri PSD. Conducerea PSD Iasi afirma, intr-un comunicat transmis luni,ca…