Codrin Ştefănescu spune că în interiorul PSD există ideea organizării unui nou miting, în toamnă Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in interiorul partidului exista ideea organizarii unui nou miting in toamna, unul mai mare decat cel pe care l-au facut deja social-democratii.



"Exista in mijlocul partidului nostru o idee pe care eu o sustin, aceea de a mai face si noi un miting in aceasta toamna, mult mai mare decat cel de data trecuta, pentru ca asta este din ce in ce mai mult o cerere din teritoriu, cei care ne voteaza, ne simpatizeaza si sunt membri de partid ne cer acest lucru. Sa vada inca o data toata lumea forta pe care poporul roman care…

Sursa articol: agerpres.ro

