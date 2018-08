Codrin Ștefănescu: Se dorește organizarea unui nou ”miting uriaș” al PSD Anuntul sau vine in contextul in care, de trei zile, romanii ies din nou in strada in numar foarte mare cerand demisia guvernului. Ștefanescu a afirmat si ca unii lideri social-democrati din tara sunt presati de primari si chiar de electorat pentru ca PSD sa pregateasca un nou ”miting urias”, informeaza Știrile Pro Tv, citat de b1.ro . „Nu este decis. Presedintele Dragnea este informat de colegii nostri din tara, care la randul lor sunt presati de primari, de electorat, de membrii nostri, care mai doresc inca un miting. Eu sunt unul dintre cei care sustin aceasta idee de a face din nou un miting… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

