Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar general al PSD din perioada in care partidul era condus de Liviu Dragnea a revenit in conducerea social democratilor dupa ce a fost demis chiar de Viorica Dancila, in prima sedinta a partidului dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. In sedinta CEx de marti Codrin Stefanescu a primit functia…

- Codrin Ștefanescu s-a intors in echipa centrala PSD. In ședința CEX de marți seara a fost numit din nou in funcția de secretar general adjunct. Codrin Ștefanescu a fost secretar general PSD in timpul campaniei la europarlamentare, fiind promovat de Liviu Dragnea de la functia de secretar general…

- Liviu Dragnea l-a delegat pe Codrin Ștefanescu sa ii transmita mesajul, in ceea ce privește moțiunea de cenzura. Actul urmeaza sa fie citit joi, fiind unul decisiv in cazul Guvernului condus de Viorica Dancila. Ce transmite Liviu Dragnea din inchisoare Liviu Dragnea a transmis un mesaj din inchisoare,…

- Dupa ce a pierdut funcția de președinte al grupului PSD din Senat, in urma unui conflict deschis cu conducerea partidului pe tema instalarii la șefia BNR a lui Mugur Isarescu, Șerban Nicolae revine de luni la conducerea Comisiei Juridice a Senatului. Șerban Nicolae il inlocuiește la Comisia Juridica…

- Codrin Ștefanescu, fostul secretar general al PSD, a anunțat ca s-a intalnit vineri cu premierul Viorica Dancila, concluzia fiind ca social-democrații trebuie sa-și uneasca forțele in fața adversarilor politici. Un apropiat al lui Liviu Dragnea, Codrin Ștefanescu a avut relații tensionate cu Viorica…

- "Astazi m-am intalnit cu Viorica Dancila. Am discutat cu presedintele PSD despre situatia partidului. Despre tradari, tradatori si complicitati. Am analizat impreuna care sunt adversarii PSD si care sunt posibilii aliati. Si am inteles amandoi ca suntem inconjurati de dusmani fara mila si lipsiti…

- Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefanescu a anunțat ca a avut o întrevedere, vineri, cu Viorica Dancila. Social-democratul a precizat ca cea mai importanta concluzie care s-a desprins dupa întâlnire a fost ca „trebuie sa ne unim forțele. Acum la greu”.Codrin…

- Onesta, modesta, chiar timida Viorica Dancila se dovedeste o femeie fortoasa, netematoare, gata sa se lupte cu barbatii politici pe care i-a si enumerat: Klaus Iohannis, Dan Barna, Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta. In primul rand spune sus si tare ca nu pleaca de la guvernare chiar daca nu va…