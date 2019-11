Ceaiul de ghimbir, un excelent calmant natural

Cunoscut şi sub numele de "piper alb", ghimbirul este unul dintre cele mai versatile condimente, cu o aromă înţepătoare şi iute. Însă, înainte de toate, are multiple beneficii asupra organismului uman. Ghimbirul conţine vitaminele A, C, E şi complexul B, magneziu, fosfor, potasiu, siliciu, sodiu, zinc, calciu…