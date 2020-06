Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anuntat - duminica- ca va cere parlamentului sa prelungeasca cu inca doua saptamani starea de alerta instituita pentru a incetini epidemia de coronavirus pana la 21 iunie, urmand sa ridice apoi progresiv restrictiile de deplasare impuse

- Alegerile locale pot fi organizate in termen de șase luni de la data la care va expira starea de alerta. Decizia a fost luata, miercuri, in Camera Deputaților, unde aleșii au votat modificarea ordonanței de urgența privind alegerile locale, potrivit b1.ro. Potrivit actului notrmativ, data la care va…

- "Delir total! Grinda isi numeste nepotul la Finante, Catzu indatoreaza tara pentru un secol, in timp ce bate campii in Parlament, Vela ne vorbeste despre framantarea painii. Iti faci cruce si scuipi in san. Guvernul Orban e casa de nebuni! Nebuni care ne conduc direct spre prapastie!", a scris luni…

- Șeful interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, anunța ca libertațile romanilor nu vor putea fi restranse de autoritațile locale, din 15 mai, odata cu intrarea in stare de alerta.Senatorul Robert Cazanciuc a declarat, luni, ca unele masuri pe care le-a anuntat presedintele Klaus Iohannis,…

- De asemenea, Basescu a spus ca in aceasta situatie, Guvernul poate decide reducerea drepturilor fundamentale. „A face stare de necesitate este gresit. Ea nu e prevazuta in Constitutie. Starea de urgenta este. Starea de necesitate este o poveste adaugata in lege, in intentia legiuitorului de a adauga…

- In cadrul emisiunii "Punctul culminant" prezentata de Victor Ciutacu, Traian Basescu a vorbit despre ce s-ar putea intampla daca starea de urgenta este inlocuita cu starea de alerta dupa 15 mai. "A face stare de necesitate este gresit. Ea nu e prevazuta in Constitutie. Starea de urgenta este.…

- Klaus Iohannis a anuntat, deja, ca dupa 15 mai, cand expira decretul privind prelungirea starii de urgenta, restricțiile de circulație vor fi ridicate, insa, in spațiile publice inchise și in transportul in comun, toți romanii vor fi nevoiți sa poarte masca de protectie. Vor fi pastrate, insa, unele…