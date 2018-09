Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate "lucrurile cum nu se așteapta nimeni". Afirmația vine in contextul scrisorii deschise trimisa, vineri, de Gabriela Firea membrilor PSD.Citește…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate "lucrurile cum nu se asteapta nimeni". Afirmatia vine in contextul scrisorii deschise trimisa, vineri, de Gabriela Firea membrilor PSD.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, susține ca atacul Gabrielei Firea nu are sustinere in interiorul partidului. „Gabriela Firea știe ca atunci cand a fost nominalizata pentru Primaria...

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat dupa acuzațiile recente ale Gabrielei Firea la adresa lui Liviu Dragnea, caruia i-a cerut retragerea.„Nominalizarea Gabrielei Firea la Primaria Capitalei a fost un pic cam impusa. Am avut colegi care au avut indoieli in ceea…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a prezentat, duminica, detalii despre ședința CExN al partidului, in timpul careia Gabriela Firea i-a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, afirmand ca ”atunci cand fetele se infierbanta sa nu stai in calea lor sub nicio forma”, transmite…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a prezentat, duminica, detalii despre sedinta CExN al partidului, in timpul careia Gabriela Firea i-a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, afirmand ca ”atunci cand fetele se infierbanta sa nu stai in calea lor sub nicio forma”.

- Secretarul general adjunct al PSD a publicat, pe Facebook, o fotografie in care apare alaturi de soția sa, Alice, la petrecere. Stefan Valentin Dragnea s-a casatorit cu Gina Alexandra Tatulescu, fata pe care o iubește de mai bine de cinci ani. Cununia civila a fost oficiata de primarul…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca singurele nemultumiri in partid sunt de ordin „tehnic", legate de „viteza cu care merg lucrurile" la guvernare, si sunt „aberatii" informatiile din spatiul public privind existenta unor lupte pentru putere in formatiune.