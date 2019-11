Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a susținut o conferința de presa dupa miezul nopții alaturi de Marcel Ciolacu, președintele intermar al PSD și Paul Stanescu, secretar general interimar al partidului. Fostul premier se va reintoarce la conducerea organizației de femei. Conducerea interimara a PSD a decis ca Congresul…

- Mai multi lideri ai PSD s-au intalnit marti dimineata in biroul lui Marcel Ciolacu pentru a discuta de sedinta de Comitet Executiv de marti seara. Tabara din jurul lui Ciolacu a discutat cu mai multi vicepresedinte, cu Mihai Fifor, precum si cu Viorica Dancila, pentru a-si da demisia in bloc, potrivit…

- Mai multi lideri ai PSD s-au intalnit marti dimineata in biroul lui Marcel Ciolacu pentru a discuta de sedinta de Comitet Executiv de marti seara. Tabara din jurul lui Ciolacu a discutat cu mai multi vicepresedinte, cu Mihai Fifor, precum si cu Viorica Dancila, pentru a-si da demisia in bloc, potrivit…

- Eugen Teodorovici a fost convins sa demisioneze din funcția de președinte executiv al PSD! Asta, dupa ce Viorica Dancila a demisionat, iar funcția sa, de președinte executiv, fusese desființata.Marcel Ciolacu va prelua interima șefia PSD, iar Paul Stanescu va fi interimar in poziția de secretar…

- Gabriela Firea s-a delimitat luni seara de reuniunea unor lideri PSD in biroul lui Marcel Ciolacu de la Palatul Parlamentului, in care se negociaza termenii inlaturarii Vioricai Dancila de la șefia PSD, primarul general afirmand ca nu participa la „Cex-uri paralele”. In cursul dimineții, insa, Firea…

- Liderul PSD Viorica Dancila va propune maine, in sedinta conducerii PSD, excluderea Anei Birchall din partid, pe motiv ca pozitionarea sa ca ministru al Justitiei a afectat PSD in campania electorala. Si Cozmin Gusa va fi dat afara din partid, desi abia se intorsese in PSD. Dancila e nemultumita de…

- „Eu n-am auzit. Nu. Nici macar suspendarea. Daca ar fi fost ceva de genul acesta, imediat, nici nu apucau sa inchida gurița, ca puneam pe masa a mea demisie”, a afirmat Eugen Teodorovici, la finalul evenimentul de lansare a programului de candidat al Vioricai Dancila, sambata, la Romexpo, intrebat…