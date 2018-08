Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE, a declarat ca o candidatura la alegerile prezidentiale din 2019 nu ar fi un lucru care sa-l sperie, dar nici nu este, in acest moment, "manat de o ambitie nemasurata". "In mod evident, Calin Popescu-Tariceanu, președintele ALDE, va fi…

- "Nu e un lucru simplu si nici nu am discutat in cadrul coalitiei, unde va trebui sa luam la un moment dat o decizie deloc simpla, care trebuie sa materializeze formula in care vom merge. Vom merge cu un singur candidat sau vom merge cu un candidat fiecare din formatiunile noastre”, a spus Tariceanu,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a declarat, duminica seara, ca sunt doua variante ce pot fi luate in calcul in privinta alegerilor prezidentiale: un candidat comun al coalitiei sau candidaturi separate din partea PSD si ALDE si a respins ideea existentei unor tensiuni…