- Codrin Ștefanescu susține ca la nunta lui Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, nu s-a pus la cale o strategie referitoare la președintele Klaus Iohannis, menționand ca la nivelul partidului exista deja o strategie."Abia acum am plecat de la Snagov. Foarte multi dintre colegi am ramas acolo…

- Nunta anului in politica romaneasca! Duminica, fiul lui Liviu Dragnea, Ștefan Valentin, și-a unit destinele cu aleasa inimii sale, Gina Alexandra Tatulescu.Mulți s-au intrebat cu ce se ocupa și cum arata tatal miresei, cuscrul liderului Partidului Social Democrat. Ei bine, BUGETUL.RO a aflat.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca nunta fiului lui Liviu Dragnea va fi fara dar. La evenimentul care va avea loc duminica la Snagov au fost invitați parlamentari și europarlamentari PSD. De asemenea, Ștefanescu i-a promis ginerelui ca la nunta nu se va discuta politica,…

- Codrin Stefanescu a declarat ca nunta fiului lui Liviu Dragnea ce va avea loc duminica la Snagov, acolo unde au fost invitati in bloc toti parlamentarii si europarlamentarii PSD, este „o nunta fara dar”. In plus, acesta a afirmat ca i-a promis ginerului ca nu se va discuta politica, ci doar „ne vom…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, susține ca in tot acest scandal al tentativei de asasinat la adresa lui Liviu Dragnea, Codrin Ștefanescu este cel care este ”co-autor la cunoscuta teorie conspiraționista”. Buzatu indeamna la calm și cere ca Liviu Dragnea sa ofere mai multe detalii public.Citește…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca tacerea serviciilor secrete și a președinlui Klaus Iohannis pe tema tentativei de asasinat acuzata de liderul PSD, Liviu Dragnea, inseamna ca „fie toți știau și nu au intervenit", fie nu știau și e „la fel de grav”.„Foarte…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, este indignat de faptul ca președintele Klaus Iohannis a participat la Consiliul Național al PNL, unde a avut un discurs in care a atacat dur PSD și pe liderul partidului, Liviu Dragnea.

- Planul PSD pentru sanctionarea lui Iohannis. Social-democratii vor sa declanseze procedura de suspendare a presedintelui, dar fara sa ajunga si la referendumul de demitere. Strategia, explica presedintele comisiei juridice a Camerei Deputatilor, este prevazuta de Constitutie, iar suspendarea este doar…