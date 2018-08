Stiri pe aceeasi tema

- Moartea judecatorului Stan Mustața ridica foarte multe intrebari legitime la care trebuie dat urgent un raspuns. In mod obligatoriu opinia publica trebuie informata foarte repede si foarte corect in legatura cu acest eveniment absolut ingrozitor. Decesul fostului judecator Stan Mustața, in contextul…

- La distanța de o ora de la dezvaluirile facute de jurnalistul Dan Andronic in cazul morții fostului judecator Stan Mustața și a apelului facut catre liderii politici din Romania, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a luar primele masuri.

- Decesul fostului judecator de la Curtea de Apel Bucuresti a dus la declansarea mai multor investigatii. Ministrul Justitiei insusi ar fi cerut sa se faca verificari in acest caz, la trei penitenciare – Rahova, Giurgiu si Jilava, din cate anunta Antena3. Anterior, in cursul acestei zile se aflase dinspre…

- Omul de afaceri Gigi Becali, izbucnire de zile mari la adresa directorilor de penitenciare din Romania, dupa moartea judecatorului Stan Mustața."Am dat un interviu la Romania TV și atunci v-am spus clar ca in pușcariile romanești sunt teritorii care nu fac parte din Romania și care nu respecta…

- Decesul fulegrator al judecatorului Stan Mustața a starnit reacții furioase din partea mai multor analiști și jurnaliști. De asemenea, in urma tragicului eveniment au fost lasate foarte multe intrbari fara raspuns.

- Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) anunța, joi, ca a demarat o ancheta interna la nivelul Penitenciarului Jilava dupa decesul fostului judecator Stan Mustața. Acesta a fost transportat din inchisoare la Spitalul Carol Davila, unde ulterior a decedat."In data de 8 august 2018,…

- In urma morții judecatorului Stan Mustața a fost deschisa o ancheta in trei penitenciare. Prin urmare, se fac cercetari in Penitenciarul Rahova, cel de la Giurgiu si Penitenciarul Jilava. Pe langa asta, procurorii au fost sesizati si ei dupa ce Stan Mustata a murit pe patul de spital in urma unui infarct.

- La aproape sase luni de la moartea subita a tanarului condamnat la inchisoare pe viata, dupa ce in 2016 a macelarit-o pe fosta sa concubina si i-a omorat, odata cu ea, pe tatal si bunicul acesteia, inca nu se stie ce anume a provocat decesul detinutului. Concluziile raportului de necropsie il fac pe…