"Sper ca 2020 sa aduca colegilor mei din PSD mai mult curaj! Sa luam pozitii publice de fiecare data cand vedem abuzuri. Impreuna! Pozitii clare, hotarate si asumate! In cazul retragerii medaliei lui Adrian Nastase. In cazul anchetei in care sunt calcati in picioare membrii nostri din Caras, Timis si Arad.

In cazul presiunilor la care sunt supusi sute de primari din partidul nostru. In cazul in care noul guvern macelareste, la miez de noapte, drepturile romanilor asumate in programul nostru de guvernare. E obligatoriu sa facem asta!", a scris Codrin Stefanescu pe pagina sa de Facebook.