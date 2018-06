Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Ștefanescu a declarat, vineri, dupa ședința PSD, ca social-democrații au “un plan pe puncte”, precizand ca trebuie “reintrodusa normalitatea” in Romania. “Avem un plan pe puncte. Stim exact ce avem de facut. Incepand de luni, incepem sa comunicam public ceea ce facem. Este foarte mare asteptarea…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, vineri, ca presedintele Klaus Iohannis va trebui sa anunte saptamana viitoare daca o revoca sau nu pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Vineri, social-democrații s-au reunit de urgența, in Comitetul Executiv Național, in urma condamnarii la inchisoare cu executare a lui Liviu Dragnea. Iata declarația Comitetului Executiv Național al PSD, de la finalul ședinței desfașurate in biroul lui Liviu Dragnea: „Avand in vedere programul de guvernare…

- PSD, restricții la ședința de partid. Un protestatar care a venit la ușa grupului parlamentar PSD a fost inlaturat de Serviciul de Paza și Protecție al Camerei Deputaților. Tanarul a venit sa ii ceara lui Liviu Dragnea, proaspat condamnat in dosarul angajarilor fictive, sa demisioneze din funcția de…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, luni, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD, bilantul guvernarii la 100 de zile de la instalarea in functie. Viorica Dancila a infirmat zvonurile ca ar demisiona din functie. Cat despre revocarea Laurei Codruta Kovesi, liderul PSD Liviu Dragnea a spus…

- Social-democratii se reunesc luni, in sedinta Comitetului Executiv National, care va avea loc de la ora 11:00 la Palatul Parlamentului, informeaza Agerpres. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, anunta pe 10 aprilie ca, in cadrul CExN, premierul Viorica Dancila va face un mini bilant al activitatii Guvernului.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca, la reuniunea Comitetului Executiv National care va avea loc in luna aprilie, vor fi mai multe teme de discutie, dar nu a dorit sa confirme daca ii va fi sau nu retras sprijinul politic lui Codrin Stefanescu pentru functia de secretar general adjunct…