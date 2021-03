Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Victor Ponta, plecat din PSD, la Liviu Dragnea, ajuns in pușcarie, pana la Viorica Dancila, fara nicio funcție importanta in momentul de fața, PSD a ajuns pe mana lui Marcel Ciolacu. Toate mișcarile din ultima vreme din paridul pe care l-a condus au fost urmarite cu atenție de Ion Iliescu.…

- Viorica Dancila a afirmat ca nu intelege de ce I seaduc acuzatii ca ar fi colaborat cu serviciile pentru candidature la alegerile prezidentiale, intrucat candidatura sa a fost votata in Comitetul Executiv al PSD. ”Nu am colaborat cu serviciile pentru candidatura mea. Daca ne uitam, aceeasi colaborare…

- Dupa pasajele aparute in presa din cartea pe care o va publica in curand, Libertatea i-a solicitat un interviu fostului premier Viorica Dancila, pentru a lamuri o parte dintre cele mai controversate episoade invocate. In dialogul cu ziarul, Dancila reia criticile la adresa lui Marcel Ciolacu și Paul…

- Viorica Dancila a scris o carte despre perioada in care a fost premier, iar apoi și președinte al PSD, in care a facut o serie de acuzații și dezvaluiri! Dancila a relatat cateva dintre ele la Antena 3, unde i-a acuzat pe Marcel Ciolacu, Paul Stanescu și Alfred Simonis ca au tradat partidul la moțiunea…

- Liviu Dragnea i-a spus iubitei sale, Irina Tanase, ca urmeaza sa fie mutat din Penitenciarul-Spital Jilava, unde se afla internat pentru ca s-a infectat cu noul coronavirus, la Ploiești sau Timișoara. ANP ii explica, intr-un comunicat de presa, lui Liviu Dragnea ca mutarea sa este prevazuta…

- Starea de sanatate a lui Liviu Dragnea s-a agravat, anunța fostul secretar general al PSD Codrin Ștefanescu. El mai spune ca apropiații nu pot lua legatura cu fostul lider social-democrat de doua zile, conform Mediafax. Citește și: ULTIMA ORA Klaus Iohannis a CONVOCAT ședința la Cotroceni:…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca apropiații lui Liviu Dragnea sunt ingrijorați pentru ca fostului lider social-democrat nu i se da voie sa dea un telefon familiei. Fostul...

- Codrin Ștefanescu a anunțat intr-o postare pe Facebook ca Dragnea și-a recapatat dreptul la munca in inchisoare, in umra unei decizii a Curții de Apel București.Ștefanescu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook in care a spus ca avocata lui Dragnea, Flavia Teodosiu, a reușit sa-i redobandeasca dreptul…