- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat, duminica, la un post TV, ca membrii partidului ii preseaza pe lideri sa ceara organizarea unui nou „miting urias”, afirmand ca precedenta manifestare social-democrata din Piata Victoriei a fost una linistita, fara incidente.

- "Daca acest miting e un mesaj adresat de diaspora guvernantilor, ce-ar fi ca tot acest miting sa se transforme intr-un mesaj pe care diaspora il adreseaza societatii romanesti? Cei care ne conduc azi nu sunt "cauza" a ceea ce nu merge bine in tara, ci mai degraba "efectul" a ceea ce noi, poate, nu…

- Ludovic Orban, la protestul din fața Palatului Parlamentului, in ziua moțiunii de cenzura: ”O sa fiu o mare parte din timp aici in strada”, a spus liderul Partidului Național Liberal, el precizand ca spera ca moțiunea de cenzura impotriva guvernului Viorica Dancila sa treaca in Parlament. Ludovic Orban…

- Partidul Național Liberal organizeaza un miting in Piața Victoriei, marți, de la ora 19.00, lucru indicat de un mesaj intern care este semnat de catre liderul partidului, Ludovic Orban. La manifestație vor participa mai mulți parlamentari liberali, precum și președintele formațiunii, potrivit Mediafax."Buna…

- Marele miting al PSD, care va avea loc, sambata, in Piața Victoriei va aduce o participare record pentru o astfel de manifestare in Romania. Deputatul PSD, Florin Iordache, a anunțat ca vor fi 300.000 de oameni la acest miting.

- Deocamdata se poarta o batalie pe Facebook intre susținatorii PSD, care au anunțat un miting uriaș, cu ”cateva sute de mii de participanți” (Liviu Dragnea) și manifestanții antiguvernamentali care protesteaza de multa vreme in aceeași Piața a Victoriei și unde, cu niște luni in urma, au venit peste…