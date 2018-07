Stiri pe aceeasi tema

- "Ma bucur ca presedintele Iohannis a explicat in persoana poporului roman motivul pentru care a fost obligat sa promulge legea de modificare a Legii 304 privind organizarea judiciara si consider ca presedintele este la inaltimea functiei sale atunci cand cere Parlamentului sa revizuiasca in cel mai…

- Presedintele Klaus Iohannis nu renunta la rolul sau de a fi "agent electoral" si "comunicator al statului paralel", iar declaratiile facute de la Cotroceni arata "disperarea de a-si pierde locul cald" de sef al statului, a afirmat joi, pentru AGERPRES, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu.…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat violent PSD, iar partidul a decis sa ii raspunda nu prin vreun lider de prim rang, ci printr-un secretar general adjunct, nimeni altul decat Codrin Ștefanescu. Iohannis nu renunta la rolul sau de a fi "agent electoral" si "comunicator al statului paralel", iar…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi ca a fost nevoit sa promulge Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, dupa ce a epuizat toate procedurile de contestare, si a solicitat Parlamentului reintroducerea in circuitul legislativ a Legilor Justitiei odata cu sesiunea de toamna. ‘Este clar ca Legile…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi ca a fost nevoit sa promulge Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, dupa ce a epuizat toate procedurile de contestare, si a solicitat Parlamentului reintroducerea in circuitul legislativ a Legilor Justitiei odata cu sesiunea de toamna. "Este…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat marti acuzatiile facute de Liviu Dragnea duminica, la Antena 3, cand a spus ca seful statului ar fi beneficiarul "statului paralel" iar NATO si UE ar fi finantat aceasta structura pe care PSD o prezinta drept inamicul statului de drept. Iohannis a fost…

- ”Din ce in ce mai des vedem aceste iesiri in care Iohannis joaca rolul de comunicator al acestui sistem pe care noi il numim statul paralel, care inca functioneaza. Nu am vazut sa se autosesizeze Iohannis in ceea ce priveste protocoalele secrete. Nu exista pe planeta numita Terra protocoale secrete…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat astazi ca a decis sa trimita intregul pachet al Legilor Justiției inapoi la Curtea Constituționala și, in paralel, sa sesizeze Comisia de la Veneția. Declarațiile au fost transmise LIVE de TVR 1 și pot fi ascultate in galeria MEDIA.