Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, s-a poziționat de partea Vioricai Dancila inainte de ședința Comitetului Executiv (CEx). Ștefanescu a spus ca Dancila a facut, in calitate de candidat al PSD la președinție, ”tot ce era omenește posibil” și considera ca cea mai buna soluție pentru…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a spus, inainte de ședința social-democraților, de la sediul PSD, ca Viorica Dancila și-a facut datoria total, luptandu-se chiar cu toate partidele, sistemul și anumite structuri. Codrin a mai spus ca rezultatul de la prezidențiale nu este atat…

- La scurt timp dupa anunțarea rezultatelor exit-poll, Viorica Dancila a facut o scurta declarație de presa. Viorica Dancila a fost insoțita la declarație de Olguța Vasilescu, Gabriela Firea, Mihai Fifor, Eugen Teodorovici, Valeriu Steriu, Petre Daea, Codrin Ștefanescu. “Vreau sa ii felicit pe toți cei…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, se amuza pe seama președintelui Klaus Iohannis, cel care a refuzat o dezbatere cu prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila.Citește și: Dan Barna lanseaza NUCLEARA: sugereaza faptul ca Iohannis a comandat ancheta Rise Project ”Klaus e un…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a afirmat, joi seara, intrebata cum va colabora cu guvernul PNL daca va deveni presedinte, ca actualul guvern ”nu va rezista”, liderul PSD anuntand ca va depune motiune de cenzura in luna februarie. Dancila sustine, de asemenea, ca va contesta modalitatea prin care…

- Premierul demis Viorica Dancila susțina ca in mandatul sau justiția nu a fost supusa la presiuni din partea politicului și ca daca raportul MCV nu va fi unul favorabil Romaniei, acest lucru nu are nicio legatura cu legile promovate de PSD.Citeste și: BOMBA Un fost reporter PRO TV a fost arestat…

- Fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu este de parere ca Viorica Dancila nu va fi schimbata din fruntea partidului si ca ea ramane in continuare candidatul formatiunii pentru alegerile prezidentiale.Intrebat la DIGI24 "cum e situația acum in PSD, nu se dorește indepartate Vioricai…

- "Astazi m-am intalnit cu Viorica Dancila. Am discutat cu presedintele PSD despre situatia partidului. Despre tradari, tradatori si complicitati. Am analizat impreuna care sunt adversarii PSD si care sunt posibilii aliati. Si am inteles amandoi ca suntem inconjurati de dusmani fara mila si lipsiti…