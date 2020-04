Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a transmis, luni, un mesaj din inchisoare, prin intermediul social-democratului Codrin Ștefanescu. „Nu va pierdeți speranța! Dumnezeu iubește poporul nostru”, a transmis Dragnea.Liviu Dragnea le-a transmis romanilor, prin intermediul lui Codrin Ștefanescu,…

- Seful Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Asztalos Csaba, a reactionat pe pagina personala de Facebook in actualul scandal legat de masurile de restrictie impuse de sarbatorile de Paste cu un citat din Jurnalul Fericirii al lui Nicolae Steinhart.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, 47 de ani, este in doliu, dupa ce tatal ei s-a stins, luni, din viața.Gabriela Firea trece prin momente grele, dupa ce parintele ei, Ioan, a decedat, luni.Edilul-șef al Capitalei a facut tristul anunț pe Facebook.”Dumnezeu sa-l odihneasca pe Ioan, tatal…

- Codrin Ștefanescu a fost citat, vineri, de procurorii DIICOT Caraș-Severin. Fostul secretar general al PSD a spus, joi pentru Mediafax, ca nu știe de ce a fost chemat, mai ales pentru ca a fost de doua ori în viața la Caraș-Severin.„Eu personal am fost în Caraș de doua ori, doar…

- Ciprian Pandea (33 de ani), fost președinte PSD Calarași, s-a inscris in PNL, dupa ce, acum doi ani, iși critica fațiș actualul șef. „Modul in care domnul Ludovic Orban ințelege sa faca politica nu face decat sa confirme nulitatea evidenta a concepțiilor sale politice”, scria Pandea pe Facebook in mai…

- Mihaela Borcea a postat un mesaj cutremurator pe Facebook, dupa ce a aflat ca Adrian, o persoana aproiata ei, a murit. "Dumnezeu sa te ierte și sa te odihneasca in pace, dragul și bunul meu prieten Adrian! Ai plecat mult prea devreme dintre noi! Cand cineva pe care-l iubim moare, pare ca timpul…