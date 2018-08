Stiri pe aceeasi tema

- CExN PSD convocat in perioada 31 august – 2 septembrie, la Neptun, potrivit unor surse politice citate de Agerpres. Printre subiectele de discutie ar putea fi si cazul Ecaterinei Andronescu, cea care i-a cerut lui Liviu Dragnea sa faca un pas inapoi, dupa evenimentele din Piata Victoriei, din 10 august. …

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a trimis o scrisoare publica prin care solicita demisia lui Liviu Dragnea și a Vioricai Dancila. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca nu se impune nicio demisie și ii promite public Ecaterinei Andronescu ca atat el, cat și Liviu Dragnea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi seara ca anuntul privind un eventual candidat unic al coalitiei de guvernare PSD-ALDE la alegerile prezidentiale va fi facut „probabil in 2019". Intrebat cand se va cunoaste daca PSD - ALDE vor avea un candidat unic la alegerile prezidentiale,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, spune ca modificarile care se aduc abuzului in serviciu nu sunt cu dedicație pentru Liviu Dragnea, ci sunt menite sa beneficieze de ele „masa gigantica de romani”. Codrin Ștefanescu a explicat la Digi24 care au fost rațiunile pentru care s-a redefinit…

- Codrin Ștefanescu a declarat, vineri, dupa ședința PSD, ca social-democrații au “un plan pe puncte”, precizand ca trebuie “reintrodusa normalitatea” in Romania. “Avem un plan pe puncte. Stim exact ce avem de facut. Incepand de luni, incepem sa comunicam public ceea ce facem. Este foarte mare asteptarea…

- "Judecati voi! Desemnarea lui Gabriel Vlase in functia de director SIE, amanta pentru saptamana viitoare in conditiile in care Dragnea a fost de acord cu numirea, premergator desemnarii lui Vlase de catre Iohannis. De ce? Simplu ... banii inainte ca la..."doamne", adica intai sentinta in procesul…

- Tinerii social democrati se reunesc, incepand de astazi, la Neptun, la o scoala politica la care sunt asteptati presedintele PSD, Liviu Dragnea, precum si premierul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. Timp de doua zile se vor afla alaturi de tinerii PSD mai multi lideri ai partidului, ministri…

- Primul lider PSD care nu-si acuza colegii demisionari de tradare. Dupa ce mai multi vicepresedinti si ministri social-democrati i-au criticat pe cei care au demisionat din PSD si au plecat in partidul lui Victor Ponta, apare singura voce din partid care nu ii acuza de tradare. Secretarul general adjunct,…