- „Am nevoie de o reparație capitala pentru ca dreptul meu la sanatate a fost calcat in picioare. Acolo sunt oameni care sunt tratați in condiții inumane.Nu e buna starea mea de sanatate, dar mama, Dumnezeu sa o ierte, m-a inzestrat cu un organism puternic și o sa-mi revin.O sa tot discutam. Eu cred ca…

- Jurnalistul Victor Ciutacu a avut o reacție ironica la eliberarea lui Liviu Dragnea din penitenciar. Ciutacu spune ca eliberarea s-a sincronizat perfect cu o lista lunga de probleme din Romania pentru care, acum, liderul PSD poate fi gasit vinovat. "Și, pentru ca trebuia sa existe un vinovat…

- Liderul PSD Liviu Dragnea va fi pus in libertate. Decizia a fost luata de Tribunalul Giurgiu, care a dezbatut joi cererea de eliberare conditionata depusa de fostul lider al PSD. Decizia este definitiva și va fi pusa in aplicare imediat. „Irina o sa mearga la penitenciar in cateva ore. Cu…

- Tribunalul București a dat o decizie definitiva in cazul lui Liviu Dragnea. Cererea de eliberare condiționata a fost respinsa de magistrații care au apreciat ca nefondata contestația depusa. Fostul lider PSD a solicitat sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova, unde a executat doi ani inchisoare din…

- Tribunalul Bucuresti a amanat dezbaterea solicitarii de eliberare condiționata a fostului lider al PSD pana pe 26 mai. Cererea de amanare a fost depusa de Liviu Dragnea, pe motiv ca avocatul sau nu se poate prezenta la proces. Update: Procesul lui Liviu Dragnea a fost amanat pentru 26 mai, fiind invocat…

- Liviu Dragnea ramane dupa gratii, el putand face o noua cerere de eliberare condiționata in 27 iunie, potrivit hotararii de marți. Decizia poate fi contestata. Judecatorii au analizat, marți, cererea lui Liviu Dragnea, dupa ce in urma cu șase zile, el primise aviz pozitiv pentru eliberare din partea…

- Comisia de liberari condiționate a Penitenciarului Rahova a dat unda verde eliberarii lui Liviu Dragnea, fostul șef PSD, pe 27 aprilie fiind stabilit procesul in instanța.Ioan Niculae a executat deja fractia de o treime, impusa in cazul deținuților care au varsta de peste 60 de ani, inca din luna februarie,…